"Айнтрахт" в серии пенальти победил "Рейнджерс" в финале Лиги Европы

В Севилье состоялся финальный матч Лиги Европы - в нем встречались немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс".

Решающий матч получился довольно вязким - шотландцы действовали вторым номером, а у "Айнтрахта" мало что получалось в атаке. В первом тайме команды так и не смогли порадовать болельщиков голами.

После перерыва счет на 57-й минуте открыл Арибо - футболист "Рейнджерс" воспользовался неразберихой среди игроков "Айнтрахта", подхватил мяч и переиграл голкипера.

"Айнтрахт" сумел отыграться уже на 69-й минуте, когда Костич выполнил прострел с фланга, а на ближней штанге удар нанес Борре - 1:1.

Поединок перешел в овертаймы, а в самой концовке игрового времени "Рейнджерс" были близки к взятию ворот, но голкипер Трапп смог спасти "Айнтрахт".

В серии пенальти случился всего один промах - его допустил полузащитник шотландцев Аарон Рэмзи. Победный гол в серии забил Борре и принес "Айнтрахту" еврокубковый трофей.

"Айнтрахт" - "Рейнджерс" - 1:1 (5:4 - пенальти)

Голы: Борре, 69 - Арибо, 57

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Тута (Хасэбэ, 58), Н'Дика (Ленц, 101), Кнауфф, Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Костич, Линдстрем (Хауге, 71), Борре, Камада

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117), Джек (Дэвис, 75), Лундстрем, Кент, Райт (Сакала, 75, Рэмзи, 118), Камара (Арфилд, 91), Арибо (Сендс, 101)

Предупреждения: Арибо, Райт