"Айнтрахт" в серии пенальти победил "Рейнджерс" в финале Лиги Европы

Немецкий клуб завоевал еврокубок.

"Айнтрахт" - победитель Лиги Европы (фото - twitter.com/Eintracht)

В Севилье состоялся финальный матч Лиги Европы - в нем встречались немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс".

Решающий матч получился довольно вязким - шотландцы действовали вторым номером, а у "Айнтрахта" мало что получалось в атаке. В первом тайме команды так и не смогли порадовать болельщиков голами.

После перерыва счет на 57-й минуте открыл Арибо - футболист "Рейнджерс" воспользовался неразберихой среди игроков "Айнтрахта", подхватил мяч и переиграл голкипера.

"Айнтрахт" сумел отыграться уже на 69-й минуте, когда Костич выполнил прострел с фланга, а на ближней штанге удар нанес Борре - 1:1.

Поединок перешел в овертаймы, а в самой концовке игрового времени "Рейнджерс" были близки к взятию ворот, но голкипер Трапп смог спасти "Айнтрахт".

В серии пенальти случился всего один промах - его допустил полузащитник шотландцев Аарон Рэмзи. Победный гол в серии забил Борре и принес "Айнтрахту" еврокубковый трофей.

"Айнтрахт" - "Рейнджерс" - 1:1 (5:4 - пенальти)

Голы: Борре, 69 - Арибо, 57

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Тута (Хасэбэ, 58), Н'Дика (Ленц, 101), Кнауфф, Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Костич, Линдстрем (Хауге, 71), Борре, Камада

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич (Руф, 117), Джек (Дэвис, 75), Лундстрем, Кент, Райт (Сакала, 75, Рэмзи, 118), Камара (Арфилд, 91), Арибо (Сендс, 101)

Предупреждения: Арибо, Райт


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тяжелый нокаут: сын легендарного боксера Холифилда потерпел первое поражение в карьереТяжелый нокаут: сын легендарного боксера Холифилда потерпел первое поражение в карьере
"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека
Украинские легкоатлеты спели "Червону калину" и призвали поддержать ВСУУкраинские легкоатлеты спели "Червону калину" и призвали поддержать ВСУ
В "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИВ "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИ
"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" не будет сеяной командой в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов"Динамо" не будет сеяной командой в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов
Лунин провел полный матч за "Реал" и отразил пенальтиЛунин провел полный матч за "Реал" и отразил пенальти
"Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в финале Кубка Англии"Ливерпуль" и "Челси" поддержали Украину в финале Кубка Англии
Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги Европы "Айнтрахт" – "Рейнджерс"Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги Европы "Айнтрахт" – "Рейнджерс"
"Динамо" вслед за "Шахтером" планирует проводить матчи Лиги чемпионов в Польше"Динамо" вслед за "Шахтером" планирует проводить матчи Лиги чемпионов в Польше
"Динамо" будет сеяным в первых раундах квалификации Лиги чемпионов"Динамо" будет сеяным в первых раундах квалификации Лиги чемпионов
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в ДохеУкраинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в ПольшеСборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в Польше
УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионовУЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов
"Шахтер" намерен сыграть матчи Лиги чемпионов в Польше"Шахтер" намерен сыграть матчи Лиги чемпионов в Польше
Последние новости
Подгружаем последние новости