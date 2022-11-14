Швейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг

Швейцарки у фіналі здолали Австралію.

Швейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг
Швейцарки здобули історичну перемогу

Відбулася фінальна зустріч тенісного Кубка Біллі Джин Кінг, у якій за трофей змагалися тенісистки збірних Швейцарії та Австралії.

Фінал відбувся у Глазго (Шотландія) та завершився перемогою європейської збірної з рахунком 2:0.

У першому поєдинку Жіль Тайхман розібралася зі Сторм Сандерс (6:3, 4:6, 6:3), а у другому олімпійська чемпіонка Белінда Бенчіч впоралася з Айлою Томлянович (6:2, 6:1).

Для Швейцарії це перша перемога історії турніру. Це 12 країна, тенісистки з якої змогли завоювати титул.

Нагадаємо, у 1963-2020 роках турнір називався Кубок Федерації, а у вересні 2020 року був перейменований на честь американської тенісистки Біллі Джин Кінг. Це головний трофей збірних у жіночому тенісі.


Данило Слесь, ZN.ua





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