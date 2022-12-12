Українки вперше в історії виграли командний Кубок світу з боротьби

Жіноча збірна України здобула золото командного Кубка світу, який пройшов в американському Коралвілі.

Про це повідомив НОК України.

Українки на шляху до фіналу здолали Монголію (7:3) та Японію (за класифікаційними очками за рахунку 5:5). У головному поєдинку українки перемогли збірну Китаю з рахунком 6:4.

Чемпіонками турніру стали Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина-Акобіа (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Бєлінська (72 кг) та Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).

Для жіночої збірної України це перше командне золото в історії.