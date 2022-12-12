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2022-12-12
Українки вперше в історії виграли командний Кубок світу з боротьби
Українська збірна стала найкращою на турнірі у США.
Україна у фіналі перемогла Китай© НОК України
Жіноча збірна України здобула золото командного Кубка світу, який пройшов в американському Коралвілі.
Про це
Українки на шляху до фіналу здолали Монголію (7:3) та Японію (за класифікаційними очками за рахунку 5:5). У головному поєдинку українки перемогли збірну Китаю з рахунком 6:4.
Чемпіонками турніру стали Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина-Акобіа (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Бєлінська (72 кг) та Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).
Для жіночої збірної України це перше командне золото в історії.
Данило Слесь, ZN.ua