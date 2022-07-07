Матч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІ

Поєдинок проводять між переможцями національних турнірів, інформує ZN.ua.

Матч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІ
Суперкубок України цього року не відбудеться
© ФК Шахтер

Матч за Суперкубок України-2022 вперше в історії буде скасовано, повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що повноцінно завершити розіграші УПЛ та Кубка України минулого сезону не вдалося через повномасштабне вторгнення Росії.

Ще однією з причин є неможливість провести поєдинок у традиційному для нього місці - Одесі. Місто залишається під прицілом російських окупантів.

Вперше матч за Суперкубок України відбувся 2004-го року і відтоді не скасовувався жодного разу. У ньому зустрічаються чемпіон України та володар національного Кубку. Чинним переможцем є донецький "Шахтар".

Варто зазначити, що за кількістю Суперкубків України "Динамо" і "Шахтар" мають рівність - обидва клуби завоювали по дев'ять трофеїв.


Данило Слесь, ZN.ua





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