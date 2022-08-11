"Реал" обіграв "Айнтрахт" у матчі за Суперкубок УЄФА

Мадридці здобули свій черговий європейський трофей.

"Реал" легко переграв свого суперника
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У середу, 10 серпня, у фінському місті Гельсінкі у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічалися мадридський "Реал" та франкфуртський "Айнтрахт".

Команди розпочали поєдинок у спокійному темпі та практично не загрожували воротам. До середини першого тайму суперники обмінялися небезпечними моментами Камади та Вінісіуса, а після цього "Реал" вже підняв темп і зумів відзначитися голом - Алаба після знижки від Каземіро після подачі кутового вразив ворота німецького клубу.

У другому таймі іспанці розвинули свою перевагу - Бенезма точно замкнув передачу від Вінісіуса, пробивши центром воріт і встановивши остаточний рахунок у матчі (2:0).

Зазначимо, що біля "Реала" на лаві запасних поєдинок провів український голкіпер Андрій Лунін.

"Реал" – "Айнтрахт" – 2 :0

Голи: Алаба, 38, Бензема, 65.

Нагадаємо, "Айнтрахт" минулого сезону виграв Лігу Європи, обігравши в серії пенальті шотландський "Рейнджерс", а "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів, впоравшись у паризькому фіналі з англійським "Ліверпулем" (1:0).

У "Реала" зараз вже п'ять виграних Суперкубків УЄФА, а "Айнтрахт" вперше брав участь у цьому матчі за трофей.

Минулого року Суперкубок УЄФА завоював лондонський "Челсі", який у серії післяматчевих пенальті у Белфасті переграв іспанський "Вільярреал".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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