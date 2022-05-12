Футболист сборной Украины Зубков завоевал Кубок Венгрии с "Ференцварошем"

Украинский полузащитник Александр Зубков стал обладателем Кубка Венгрии в составе "Ференцвароша".

В решающем поединке команда Зубкова встречалась с "Пакшем" и одержала разгромную победу со счетом 3:0.

Сам Зубков провел всю игру на скамейке запасных. При этом по ходу турнира вингер принимал участие в трех поединках, в которых забил три гола и сделал два ассиста.

(фото - twitter.com/Fradi_HU)

Стоит отметить, что Александр Зубков оформил "золотой дубль". Ранее "Ференцварош" завоевал титул в чемпионате Венгрии.

25-летний Александр Зубков выступает за венгерский клуб с 2019 года после перехода из "Шахтера". Также на счету полузащитника 18 матчей и 1 гол за сборную Украины.