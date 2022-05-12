Футболист сборной Украины Зубков завоевал Кубок Венгрии с "Ференцварошем"

Украинец оформил "золотой дубль" в нынешнем сезоне.

Футболист сборной Украины Зубков завоевал Кубок Венгрии с
Зубков оформил "золотой дубль"
© UA-Футбол

Украинский полузащитник Александр Зубков стал обладателем Кубка Венгрии в составе "Ференцвароша".

В решающем поединке команда Зубкова встречалась с "Пакшем" и одержала разгромную победу со счетом 3:0.

Сам Зубков провел всю игру на скамейке запасных. При этом по ходу турнира вингер принимал участие в трех поединках, в которых забил три гола и сделал два ассиста.

(фото - twitter.com/Fradi_HU)

Стоит отметить, что Александр Зубков оформил "золотой дубль". Ранее "Ференцварош" завоевал титул в чемпионате Венгрии.

25-летний Александр Зубков выступает за венгерский клуб с 2019 года после перехода из "Шахтера". Также на счету полузащитника 18 матчей и 1 гол за сборную Украины.


Данил Слесь, ZN.ua

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