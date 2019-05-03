В матче плей-офф НБА баскетболист ударил соперника локтем в пах
Бен Симмонс не был наказан за свой поступок.
В НБА в третьем матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции между командами "Филадельфия-76’" и "Торонто Рэпторс" произошел неприятный эпизод.
В борьбе на щите один из лидеров "Филадельфии" Бен Симмонс, находясь на паркете вместе с защитником "Торонто" Кайлом Лаури жестоко ударил того локтем между ног.
Удар был такой силы, что Лаури некоторое время не мог подняться.
Стоит отметить, что арбитры просмотрели этот эпизод. Симмонс не получил никакого наказания. Но НБА еще может изучить этот момент и вынести решение по игроку "Филадельфии".
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