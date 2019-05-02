Весь "Ливерпуль" в матче с "Барселоной" сделал лишь на одну обводку больше, чем один Месси

Накануне "Барселона" обыграла "Ливерпуль" (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов и сделала широкий шаг на пути к финалу.

В составе победителей дублем отметился капитан команды Лионель Месси.

Второй гол аргентинца стал для него 600-м мячом в клубной карьере.

Как сообщает Barca Universal, аргентинский форвард в этой игре совершил девять удачных обводок. Игрокам "Ливерпуля" в общей сложности это удалось десять раз.

Lionel Messi has completed 9 dribbles against Liverpool tonight.



Liverpool players all combined completed 10.



Levels. pic.twitter.com/u2iivwujcZ — Bar?a Universal (@BarcaUniversal) 1 мая 2019 г.

Добавим, что Месси забивал всем английским командам, с которыми играл в Лиге Чемпионов - самой "родной" для него английской командой остается "Арсенал", которому он забил девять мячей, шесть - "Манчестер Сити", четыре - "Манчестер Юнайтед", три - "Челси" и еще два "Тоттенхэму".

Во вчерашнем матче на "Ноу Камп" Лионель открыл счет голам и в ворота "Ливерпуля".