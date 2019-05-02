Весь "Ливерпуль" в матче с "Барселоной" сделал лишь на одну обводку больше, чем один Месси

Добавим, что Месси забивал всем английским командам, с которыми играл в Лиге Чемпионов - самой "родной" для него английской командой остается "Арсенал", которому он забил девять мячей, шесть - "Манчестер Сити", четыре - "Манчестер Юнайтед", три - "Челси" и еще два "Тоттенхэму".
Во вчерашнем матче на "Ноу Камп" Лионель открыл счет голам и в ворота "Ливерпуля".
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