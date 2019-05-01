В матче Кубка Стэнли хоккеист нанес подлый удар сзади после остановки игры
Рефери не зафиксировали неджентльменские действия игрока "Бостона".
Брэд Маршанд
Фото: Twitter
В третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке одержал победу над "Бостон Брюинз" 2:1 и с таким же счетом повел в серии.
Во время поединка случился эпизод, на который судьи не обратили внимание.
В момент остановки игры нападающий "Бостона" Брэд Маршанд подъехал сзади к игроку "Коламбуса" Скотту Харрингтону, который находился в это время на коленях на льду, и ударил его исподтишка в голову, после чего преспокойно уехал обратно к своей скамейке.
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