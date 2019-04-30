Футболист сборной Украины попал в шорт-лист претендентов на звание Игрока года в Бельгии

Руслан Малиновский в списке номинантов.

Футболист сборной Украины попал в шорт-лист претендентов на звание Игрока года в Бельгии
Руслан Малиновский
Фото: ФК "Генк"

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский попал в список кандидатов на звание Игрока года в чемпионате Бельгии, сообщает sport.be.

Также в тройке номинантов Ханс Ванакен ("Брюгге") и Алехандро Посуэло (экс-партнер Малиновского по "Генку", ныне выступающий в "Торонто").

Победители будут объявлены 6 мая в Pro League Gala.

В текущем сезоне Малиновский сыграл 34 матча в Pro Jupiler Pro League, в которых забил 12 голов и отдал 11 ассистов.

Отметим, что Малиновский вышел на 1-е место в рейтинге игроков чемпионата Бельгии.


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