Украинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титул

Владислав Сиренко по-прежнему является непобедимым.

 

Владислав Сиренко
Фото: instagram.com/vladsirenko
Владислав Сиренко
В одном из главных поединков вечера бокса, который прошел в немецком Карлсруэ, украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отправил в нокаут 33-летнего представителя Аргентины Даниэля Робутти.

 

24-летний украинец нокаутировал соперника спустя минуту после начала поединка.

Робутти около трех минут не смог встать на ноги после того, как рефери остановил бой.

 

Владислав, который по-прежнему является непобежденным боксером (на его счету 11 поединков, 11 побед, среди которых 10 нокаутом), стал чемпионом по версии German International Heavyweight.

 


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