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2019-04-28
Украинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титул
Владислав Сиренко по-прежнему является непобедимым.
Фото: instagram.com/vladsirenko
Владислав Сиренко
24-летний украинец нокаутировал соперника спустя минуту после начала поединка.
Робутти около трех минут не смог встать на ноги после того, как рефери остановил бой.
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