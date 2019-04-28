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Украинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титул Владислав Сиренко по-прежнему является непобедимым. Фото: instagram.com/vladsirenko Владислав Сиренко В одном из главных поединков вечера бокса , который прошел в немецком Карлсруэ, украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отправил в нокаут 33-летнего представителя Аргентины Даниэля Робутти. 24-летний украинец нокаутировал соперника спустя минуту после начала поединка. Робутти около трех минут не смог встать на ноги после того, как рефери остановил бой. Владислав, который по-прежнему является непобежденным Владислав, который по-прежнему является непобежденным боксером (на его счету 11 поединков, 11 побед, среди которых 10 нокаутом), стал чемпионом по версии German International Heavyweight.

LB.ua

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