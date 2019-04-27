В Формуле-1 в квалификации Гран-При Азербайджана два болида были разбиты в одном и том же месте

Валттери Боттас завоевал поул-позишн.

Фото: twitter.com/F1
Квалификацию четвертого этапа чемпионата мира в классе машин Формула-1 - Гран-При Азербайджана выиграл пилот "Мерседес" Валттери Боттас.

Лишь 0,059 сек. уступил финну его партнер по команде, 5-кратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон.

Замкнул пьедестал гонщик "Скудерии Феррари", 4-кратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель.

Добавим, что квалификация прерывалась дважды красными флагами.

В первом случае сложная конфигурация трассы и скользкий асфальт сыграли злую шутку с гонщиком "Уильямс", поляком Робертом Кубицой, который разбил свой болид в восьмом повороте.

The moment Robert Kubica crashed into the wall. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/BrBkRoExhB

— Hamed ? (@Pad_dock) 27 апреля 2019 г.
Спустя считанные минуты в том же повороте допустил аналогичную ошибку пилот "Феррари", монегаск Шарль Леклер.

What is going on!! Charles Leclerc is out on Q2?!! It is a catastrophe... #Formula1 #leclerc pic.twitter.com/zqcOnPek7c

— Pawe? Kurek (@PawelKurek) 27 апреля 2019 г.
Фото: twitter.com/F1


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