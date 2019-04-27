В Формуле-1 в квалификации Гран-При Азербайджана два болида были разбиты в одном и том же месте
Валттери Боттас завоевал поул-позишн.
Лишь 0,059 сек. уступил финну его партнер по команде, 5-кратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон.
Замкнул пьедестал гонщик "Скудерии Феррари", 4-кратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель.
Добавим, что квалификация прерывалась дважды красными флагами.
В первом случае сложная конфигурация трассы и скользкий асфальт сыграли злую шутку с гонщиком "Уильямс", поляком Робертом Кубицой, который разбил свой болид в восьмом повороте.
The moment Robert Kubica crashed into the wall.— Hamed ? (@Pad_dock)
#AzerbaijanGP pic.twitter.com/BrBkRoExhB 27 апреля 2019 г.
What is going on!! Charles Leclerc is out on Q2?!! It is a catastrophe...— Pawe? Kurek (@PawelKurek)
#Formula1 #leclerc pic.twitter.com/zqcOnPek7c 27 апреля 2019 г.
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27.04.2019 22:24