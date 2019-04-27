Новостей.COM ⇒ Спорт

В Формуле-1 в квалификации Гран-При Азербайджана два болида были разбиты в одном и том же месте Валттери Боттас завоевал поул-позишн. Фото: twitter.com/F1 Квалификацию четвертого этапа чемпионата мира в классе машин Формула-1 - Гран-При Азербайджана выиграл пилот "Мерседес" Валттери Боттас. Лишь 0,059 сек. уступил финну его партнер по команде, 5-кратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон. Замкнул пьедестал гонщик "Скудерии Феррари", 4-кратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель. Добавим, что квалификация прерывалась дважды красными флагами. В первом случае сложная конфигурация трассы и скользкий асфальт сыграли злую шутку с гонщиком "Уильямс", поляком Робертом Кубицой, который разбил свой болид в восьмом повороте. The moment Robert Kubica crashed into the wall. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/BrBkRoExhB — Hamed ? (@Pad_dock) 27 апреля 2019 г. Спустя считанные минуты в том же повороте допустил аналогичную ошибку пилот "Феррари", монегаск Шарль Леклер. What is going on!! Charles Leclerc is out on Q2?!! It is a catastrophe... #Formula1 #leclerc pic.twitter.com/zqcOnPek7c — Pawe? Kurek (@PawelKurek) 27 апреля 2019 г. Фото: twitter.com/F1

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.