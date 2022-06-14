Теннисный мир выбрал, чтобы его руки были в крови - Долгополов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением об отстранении игроков из РоSSии и Беларуси от Уимблдона, а также о негативной реакции на этот шаг со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"Я полностью поддерживаю этот запрет. РоSSийские игроки не дистанцировались от своего правительства, несмотря на то, что они имеют огромное общественное влияние. На мой взгляд, это оправдывает то, что большинство из них поддерживают Путина, как и около 70-80% населения РоSSии.

Это было бы своего рода психологическим насилием по отношению к украинским игрокам, если бы им пришлось соперничать с другими игроками, которые могут поддерживать убийство и разрушение их собственных семей.