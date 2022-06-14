Теннисный мир выбрал, чтобы его руки были в крови - Долгополов

Украинский экс-теннисист поддержал отстранение россиян от Уимблдона, информирует ZN.ua.

Теннисный мир выбрал, чтобы его руки были в крови - Долгополов
Долгополов отметил, что роSSийские теннисисты поддерживают Путина

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением об отстранении игроков из РоSSии и Беларуси от Уимблдона, а также о негативной реакции на этот шаг со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"Я полностью поддерживаю этот запрет. РоSSийские игроки не дистанцировались от своего правительства, несмотря на то, что они имеют огромное общественное влияние. На мой взгляд, это оправдывает то, что большинство из них поддерживают Путина, как и около 70-80% населения РоSSии.

Это было бы своего рода психологическим насилием по отношению к украинским игрокам, если бы им пришлось соперничать с другими игроками, которые могут поддерживать убийство и разрушение их собственных семей.

К сожалению, кроме Уимблдона, ATP, кажется, не против того, что украинцы страдают из-за войны. В конце концов, они решили защитить роSSийских и белорусских игроков, которые не высказались против варварских действий своих стран. Если теннисный мир выбрал, чтобы его руки были в крови, то пусть так и будет", - цитирует Долгополова "Украинская правда".


Данил Слесь, ZN.ua





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