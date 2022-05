Известный украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал поведение президента РоSSии Владимира Путина, который во время парада в Москве возложил цветы Киеву и Одессе возле могилы неизвестного солдата.

Спортсмен напомнил, что тем временем роSSийские войска продолжают бомбить украинские города.

"Больной ублюдок, бомбит Киев и Одессу и продолжает возлагать цветы этим городам", - написал Долгополов в Twitter .