"Пакети не забувайте": український тенісист Долгополов відреагував на мобілізацію до РФ

Спортсмен зазначив, що мобілізація була очевидним кроком для путінського режиму, інформує ZN.ua.

Долгополов порадив росіянам брати на війну пакети
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Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов прокоментував оголошення часткової мобілізації в Росії.

"Ой, виявилося, що тепер замість страху палиці та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов у Twitter.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін у відеозверненні 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у країні. Мобілізаційні заходи в країні, яка вбиває мирне населення України, розпочалися одразу після заяви Путіна.


Данило Слесь, ZN.ua





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