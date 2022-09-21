"Пакети не забувайте": український тенісист Долгополов відреагував на мобілізацію до РФ

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов прокоментував оголошення часткової мобілізації в Росії.

"Ой, виявилося, що тепер замість страху палиці та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов у Twitter .