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2022-09-21
"Пакети не забувайте": український тенісист Долгополов відреагував на мобілізацію до РФ
Спортсмен зазначив, що мобілізація була очевидним кроком для путінського режиму, інформує
Долгополов порадив росіянам брати на війну пакети© btu.org.ua
Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов прокоментував оголошення часткової мобілізації в Росії.
"Ой, виявилося, що тепер замість страху палиці та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", -
Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін у відеозверненні 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у країні. Мобілізаційні заходи в країні, яка вбиває мирне населення України, розпочалися одразу після заяви Путіна.
Данило Слесь, ZN.ua