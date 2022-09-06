Збірна України програла одному із фаворитів Євробаскету-2022

Збірна України зазнала поразки у четвертому турі групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу.

Команда Айнарса Багатскіса зустрічалася з Грецією і зазнала поразки з рахунком 79:99.

Українській збірній не вдалося зупинити головну зірку у складі суперника – форварда Янніса Адетокунбо із клубу НБА "Мілуокі". Лідер греків зумів набрати 43 очки та здійснити 9 підбирань.

У складі збірної України найрезультативнішими стали Святослав Михайлюк та Іссуф Санон – в обох гравців по 16 очок.

Греція – Україна – 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)

Україна: Михайлюк (16 очок), Санон (16), Лень (10), Сидоров (10), Ткаченко (8), Пустовий (6), Близнюк (4), Скапінцев (4), Бобров (3), Зотов ( 2), Герун, Лукашов.

Повне відео матчу

Нагадаємо, збірна України здобула перемоги у перших трьох турах групи C і вже гарантувала собі вихід у плей-офф Євробаскету-2022. Греки здобули четверту поспіль перемогу та очолюють групу.

У заключному турі 8 вересня Україна зустрінеться зі збірною Хорватії.