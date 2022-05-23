Определились все потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" после завершения национальных чемпионатов получило всех потенциальных соперников в новом розыгрыше Лиги чемпионов - команда будет стартовать в квалификации.

Подопечные Мирчи Луческу начнут выступление на турнире со второго квалификационного раунда. В нем возможными соперниками украинцев стали турецкий "Фенербахче" и кипрский АЭК - обе команды стали вице-чемпионами своих стран.

Жеребьевка этой стадии состоится 15 июня.

В третьем раунде квалификации возможными соперниками "Динамо" являются "Монако" (Франция), "Митьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия) и "Сент-Жилуаз" (Бельгия).

В плей-офф отбора киевляне могут сыграть с португальской "Бенфикой" или шотландским "Рейнджерс", если туда попадут.

Киевляне завершат еврокубковую кампанию, если проиграют на старте квалификации ЛЧ. На следующих стадиях возможно продолжение борьбы в Лиге Европы и Лиге конференций. Три победы дадут украинской команде путевку в группу ЛЧ. Там уже точно сыграет донецкий "Шахтер".

Напомним, "Динамо" заняло второе место в минувшем розыгрыше УПЛ, который был остановлен из-за военного вторжения РоSSии.