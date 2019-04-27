Бывший главный тренер "Барселоны" за несколько дней до своей смерти уговорил Месси остаться в клубе

Накануне исполнилось 5 лет со дня смерти бывшего главного тренера "Барселоны" Тито Вилановы, скончавшегося в возрасте 45 лет от рака околоушной железы.

За 6 дней до своей смерти Виланова встретился с Лионелем Месси, который в то время был на грани ухода из клуба.

"В то время Месси был на грани ухода из "Барселоны". Тито встретился с аргентинцем и говорил несколько часов. Не знаю, о чем именно они говорили, но после беседы Лионель решил остаться в "Барселоне". Он изменил свое отношение и увидел то, чего не видел четко", - заявил в интервью изданию Onda Cero экс-помощник покойного наставника "Барсы" Жорди Роура.

Напомним, под руководством Виланова "Барселона" установила два уникальных рекорда: в сезоне 2012/13 "блаугранас" выдали лучший первый тур в истории Ла Лиги (18 побед и одна ничья) и в итоге победили в чемпионате, набрав 100 очков, при разности мячей 115-40.