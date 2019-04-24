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"РБ Лейпциг" вышел в финал Кубка Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Гамбург" в матче 1/2 финала Кубка Германии. Голами в составе победителей отметились нападающий Юссуф Поульсен, хавбек Василие Яничич и полузащитник Эмиль Форсберг. Фото: bild.de В финале "Лейпциг" сыграет с победителем пары "Вердер" - "Бавария". Кубок Германии 1/2 финала "Гамбург" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1) Голы: Поульсен, 12 (0:1). Ятта, 23 (1:1). Яничич, 53 - в свои ворота (1:2). Форсберг, 72 (1:3). "Гамбург": Поллерсбек, Дуглас Сантос, Лакруа, ван Дронгелен, Вагноманн (Хван Хи Чхан, 69), Юнг, Нарей, Яничич (Хант, 73), Мангаля (Холтби, 79), Ласогга, Ятта. "РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Кампль (Демме, 90+3), Забитцер (Айдара, 90), Форсберг (Мукьеле, 73), Ляймер, Поульсен, Вернер. Предупреждение: Орбан, 58. Судья: Брих. 23 апреля. Гамбург. Стадион "Volksparkstadion".

Спорт-Экспресс

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