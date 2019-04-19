Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины

Луганчане проиграли Ингульцу".

Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Фаны "Зари"
Фото: glavcom.ua

Во время полуфинального матча Кубка Украины между "Ингульцом" и "Зарей" (2:1) произошел неоднозначный эпизод.

После того, как ультрас луганчан зажгли пиротехнику, правоохранительные органы моментально ворвались на гостевой сектор и, применяя дубинки, начали бить фанатов, сообщает glavcom.ua.

"Меня задержали. Нас связали семерых или восьмерых, точно не разглядел. У меня разбита голова, лицо, выбитый зуб", - цитирует одного из болельщиков издание.

"Перед матчем нас никто не ставил в рамки - то делайте, а этого нет. Ничего не говорили, когда в начале второго тайма на секторе загорелась пиротехника. Но минут через десять мы были окружены со всех сторон. Нас начали заливать перцовым газом и начали избивать дубинками со всех сторон. Без разбора, защищаешься или стоишь безучастно.

Но больше всего удручает то, что полицейские били наших ребят со словами "Ложись, Бандера. Слишком мало вы отсидели в ЛНР", - возмущается очевидец.

По итогам инцидента полиция задержала восьмерых луганских фанов, информирует издание.


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