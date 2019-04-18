Еще один клуб Украинской Премьер-Лиги уволил главного тренера, - СМИ

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии Sport Arena подтвердил уход Вячеслава Шевчука с поста главного тренера клуба.

"Вчера приняли такое решение после разговора с Шевчуком. Он честный парень. Сказал, что с результатом не получается, поэтому хочет завершить работу в команде. В итоге приняли обоюдное решение", - цитирует руководителя клуба издание.

"Я готов был продолжить с ним сотрудничество, он перестраивал команду, но с результатом, к сожалению, не получалось. Мы катимся таким образом в Первую лигу. Надеюсь, эта встряска поможет команде, чтобы выйти из этого положения", - отметил Гельзин.

Игорь Климовский назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ранее он работал с дублем донецкой команды.

Шевчук работает с "Олимпиком" лишь с октября прошлого года, заменив ушедшего Романа Санжара.

Добавим, что на официальном сайте "Олимпика" Шевчук еще значится, как главный тренер.

В настоящее время донетчане занимают 10-е место в турнирной таблице (21 очко).

На предпоследнем месте расположился киевский "Арсенал" (18 очков), замыкает – одесский "Черноморец" (17 очков).

Напомним, в августе прошлого года ФФУ вынудило ФК "Львов" уволить главного тренера.