Фран СОЛЬ: "Я чувствую себя комфортно в Украине". Футбол

Форвард киевского “Динамо” Фран Соль рассказал о периоде реабилитации после операции на плечевом суставе.
 
- Фран, как самочувствие после перенесенной операции?
Фото Фран СОЛЬ: "Я чувствую себя комфортно в Украине"
Фран Соль. Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
- Очень хорошо, чувствую себя лучше и лучше с каждым днем. Сейчас я максимально сконцентрирован на восстановлении.
 
- Как сейчас проходит твой обычный день, какие тренировки, процедуры ты выполняешь?
 
- Утром встаю примерно в 8:30, иду в зал, там выполняю кардио и упражнения для ног для поддержания тонуса. Затем завтракаю, после чего отправляюсь на реабилитацию на тренировочную базу “Динамо”. Там я занимаюсь около 2,5 часов: выполняю комплекс упражнений под руководством тренера-реабилитолога, к примеру,  внутреннее и внешнее вращение плеча, работаю над его подвижностью. Также прохожу такие процедуры, как массаж, медицинские банки и другие.
 
- А какие последующие шаги твоего восстановления?
 
- Сейчас четвертая неделя реабилитации, надеюсь, на шестой неделе я смогу начать бегать, понемногу работать с мячом, поднимать большее количество веса, делать более подвижные упражнения, потому что моя активность сейчас значительно снижена.
 
- Для футболиста травма - это не только физический урон, но и моральный. Как ты поддерживаешь ментальное здоровье?
 
- Очень тяжело смотреть игры “Динамо”, когда ты ничем не можешь помочь команде. И все, что тебе остается - болеть за команду перед экраном телевизора. Но это неотъемлемая составляющая периода восстановления после травм, с этим ничего не поделаешь. Я сохраняю терпение, набираюсь сил и мысленно представляю, как буду забивать еще больше голов, когда восстановлюсь. Смотрю игры “Динамо” вместе с Миккелем Дуэлундом. Мы очень хотим вернуться на поле как можно скорее. Когда смотрел игру с “Шахтером”, молился, чтобы мы выиграли.
 
- На днях ты постил немало сторис с друзьями из киевского метро. Вам понравилось?
 
- Мои друзья приезжали ко мне, и мы решили увидеть настоящий Киев, познать все аспекты киевской жизни. Да, нам понравилось, мы много гуляли по городу, посетили Лавру, получили массу положительных эмоций.
 
- Какими ты видишь украинцев?
 
- Здесь очень приятные, открытые люди. Я комфортно себя чувствую в Украине и среди украинцев.
 
- А какие места твоей семье уже полюбились в Киеве? К примеру, рестораны, парки, достопримечательности.
 
- Я простой парень, не часто хожу в рестораны. К тому же, моему сыну всего лишь три месяца. Мы с женой проводим все время с ним. Но когда он подрастет, будем чаще гулять. Люблю гулять по Майдану, в окрестностях монумента “Родина-мать”, нравится район Липки. Также провожу время с партнерами по команде - с Сидклеем, Беньямином, Томашем.
 
- Как часто удается выйти на прогулку по городу?
 
- Не так уж часто, примерно три раза в неделю. Гуляю с сыном, но он еще очень маленький и постоянно плачет, ему нужно кушать, спать. Поэтому прогулки по городу пока непродолжительные и нечастые.
 
- Как обстоят дела с изучением языка?
 
- Уже гораздо лучше. Безусловно, это трудная задача. Но я регулярно занимаюсь - два раза в неделю.
 


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