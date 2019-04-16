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2019-04-16
К полуфиналу Кубка Украины с "Зарей" "Ингулец" выпустил забавное видео
Кубок, так Кубок.
Фото: ФК "Ингулец"
Достойное место в ролике занял и знаменитый гостевой сектор.
"Заря", так "Заря"; поле, так поле; Кубок, так Кубок.
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