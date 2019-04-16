Новостей.COM ⇒ Спорт

К полуфиналу Кубка Украины с "Зарей" "Ингулец" выпустил забавное видео Кубок, так Кубок. Фото: ФК "Ингулец" Команда Первой лиги – "Ингулец", в преддверии полуфинального матча Кубка Украины с "Зарей" сняла забавный ролик, в котором акцент сделан на качестве газона в Петрово. Достойное место в ролике занял и знаменитый гостевой сектор. "Заря", так "Заря"; поле, так поле; Кубок, так Кубок. Напомним, полуфинальные матчи состоятся завтра - во втором поединке СК "Днепр-1" принимает " Напомним, полуфинальные матчи состоятся завтра - во втором поединке СК "Днепр-1" принимает " Шахтер ".

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.