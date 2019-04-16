К полуфиналу Кубка Украины с "Зарей" "Ингулец" выпустил забавное видео

Кубок, так Кубок.

Фото: ФК "Ингулец"
Команда Первой лиги – "Ингулец", в преддверии полуфинального матча Кубка Украины с "Зарей" сняла забавный ролик, в котором акцент сделан на качестве газона в Петрово.

Достойное место в ролике занял и знаменитый гостевой сектор.

"Заря", так "Заря"; поле, так поле; Кубок, так Кубок.

Напомним, полуфинальные матчи состоятся завтра - во втором поединке СК "Днепр-1" принимает "Шахтер".


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