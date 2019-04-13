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2019-04-13
Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде
Украинец легко защитил свои чемпионские пояса.
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Этони Кроллу в бою за звание чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
Бой проходил по правилам 12 раундов, но закончился уже в четвертом.
В третьем раунде Ломаченко отправил Кроллу в нокдаун, но британец смог подняться на ноги. В четвертом раунде после удара в голову Кролла не поднялся.
После боя Ломаченко заявил, что хочет драться с Майки Гарсией.
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