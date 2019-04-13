Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде

Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Этони Кроллу в бою за звание чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.

Бой проходил по правилам 12 раундов, но закончился уже в четвертом.

В третьем раунде Ломаченко отправил Кроллу в нокдаун, но британец смог подняться на ноги. В четвертом раунде после удара в голову Кролла не поднялся.

После боя Ломаченко заявил, что хочет драться с Майки Гарсией.