Кубок Стэнли: "Сан-Хосе" в первой игре победил "Вегас" (ВИДЕО)  

"Сан-Хосе" обыграл "Вегас" со счетом 5:2 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
 
В составе победителей голами по разу отметились нападающие Джо Павелски, Эвандер Кейн и Томаш Хертл, а также защитники Брент Бернс и Марк-Эдуард Власик.
Фото Кубок Стэнли: "Сан-Хосе" в первой игре победил "Вегас" (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
В составе гостей дважды отличился форвард Марк Стоун?.
 
Следующая встреча пройдет 13 апреля в 5.30 по киевскому времени.
 
НХЛ
 
1/8 финала
 
"Сан-Хосе Шаркс" - "Вегас Голден Найтс" - 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
 
Голы: Павелски - 1 (бол., Бернс), 14:42 - 1:0. Бернс – 1 (Э. Карлссон, Хертл), 26:59 – 2:0. Власик – 1 (Торнтон, Кейн), 27:44 – 3:0. Стоун – 1 (Штястны, Пачоретти), 28:32 – 3:1. Кейн – 1 (Э. Карлссон, Нюквист), 39:42 - 4:1. Стоун - 2 (бол., Теодор, Пачоретти), 55:26 – 4:2. Хертл – 1 (п.в., Кутюр, Власик), 58:11 – 5:2.
 
Вратари: Джонс - Флери (57:28 – 58:11).
 
Штраф: 22 - 34.
 
Броски: 33 (8+14+11) - 26 (5+5+16).
 
11 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.
 


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