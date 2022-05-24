Свитолина потеряет статус первой ракетки Украины

Элина больше не будет считаться лучшей украинской теннисисткой, информирует ZN.ua.

Свитолина потеряет статус первой ракетки Украины
Свитолина взяла паузу в карьере
© НОК Украины

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина потеряет статус первой ракетки мира.

Сегодня, 24 мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась во второй круг Ролан Гаррос, что по окончании турнира сделает ее первой ракеткой Украины.

Отметим, что Элина Свитолина удерживала статус лидера украинского женского тенниса с 2013 года.

Напомним, Свитолина в текущем сезоне провела 13 матчей, проиграв восемь из них. После этого Элина бъявила о том, что временно приостанавливает профессиональные выступления.

На прошлогодней Олимпиаде в Токио Свитолина выиграла бронзу, завоевав для Украины первую медаль в истории теннисных олимпийских турниров.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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