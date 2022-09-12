Іспанець Алькарас виграв US Open і позбавив росіянина статусу першої ракетки світу

Відбувся фінал одиночного чоловічого розряду турніру.

Іспанець Алькарас виграв US Open і позбавив росіянина статусу першої ракетки світу
Алькарас виграв перший турнір Великого шлему в кар'єрі
© usopen.org

Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув перемогу у фіналі чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США.

У фінальному поєдинку Алькарас зустрічався з норвежцем Каспером Руудом і переміг за підсумками чотирьох сетів з рахунком 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3.

Матч тривав 3 години 23 хвилини.

19-річний Алькарас уперше у кар'єрі виграв турнір Великого шлему. За цю перемогу іспанець отримає 2,6 мільйона доларів призових.

Також Алькарас отримав 2000 рейтингових очок, завдяки чому підніметься з четвертого рядка на перше місце в оновленій версії рейтингу ATP. Іспанець позбавить статусу першої ракетки світу росіянина Данила Мєдвєдєва. Рууд стане другим номером ATP, а топ-3 замикатиме іспанець Рафаель Надаль.

Новий чемпіон US Open став наймолодшим першим номером світового рейтингу в історії. Він побив рекорд Ллейтона Хьюїтта, який став першим у 20 років.


Данило Слесь, ZN.ua





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