Шість російських легкоатлетів допустили до змагань під нейтральним статусом
Окупанти візьмуть участь у міжнародних турнірах.
World Athletics схвалила заявки шести російських спортсменів на набуття нейтрального статусу.
Рада з допінг-контролю (DRB) погодилася, що заявки цих спортсменів відповідають необхідним вимогам.
Нейтральний статус отримали: Микита Аніщенков (стрибки у висоту), Артем Чермошанський (стрибки у довжину), Максим Пянзін (спортивна ходьба), Микита Курбанов (стрибки у висоту), Данило Чечела (стрибки у довжину) та Марина Ковальова (марафон).
Повідомляється, що особи, які набули нейтрального статусу, можуть змагатися до наступного засідання Ради World Athletics у березні.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.