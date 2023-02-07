Шість російських легкоатлетів допустили до змагань під нейтральним статусом

Окупанти візьмуть участь у міжнародних турнірах.

Шість російських легкоатлетів допустили до змагань під нейтральним статусом
Дивне рішення організації під час війни в Україні
© World Athletics

World Athletics схвалила заявки шести російських спортсменів на набуття нейтрального статусу.

Рада з допінг-контролю (DRB) погодилася, що заявки цих спортсменів відповідають необхідним вимогам.

Нейтральний статус отримали: Микита Аніщенков (стрибки у висоту), Артем Чермошанський (стрибки у довжину), Максим Пянзін (спортивна ходьба), Микита Курбанов (стрибки у висоту), Данило Чечела (стрибки у довжину) та Марина Ковальова (марафон).

Повідомляється, що особи, які набули нейтрального статусу, можуть змагатися до наступного засідання Ради World Athletics у березні.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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