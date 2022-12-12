У США підтримали допуск спортсменів із РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі

Керівництво американського спорту вважає, що такий крок піде на користь олімпійському руху, інформує ZN.ua.

У США підтримали допуск спортсменів із РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі
У США хочуть бачити спортсменів із РФ та Білорусі на Іграх-2024

Президент Олімпійського та Паралімпійського комітету США (USOPC) Cюзанна Лайонс підтримала можливу участь спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це Лайонс заявила у коментарі The Wall Street Journal.

Голова USOPC вважає, що спортсмени мають отримати можливість виступити на Іграх у нейтральному статусі, попри військову агресію:

"Попри те, що в роті залишається досить неприємний присмак, такий крок важливий для олімпійського руху. Ми, як і раніше, підтримуємо український народ та українських спортсменів.

США підтримують пошук можливості для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя, повернутися та змагатися. Але ми категорично проти того, щоб вони повернулися під прапорами своїх країн, коли їхні уряди перебувають під санкціями".


Данило Слесь, ZN.ua





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