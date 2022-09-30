Українські паралімпійці виступили проти допуску росіян та білорусів навіть у нейтральному статусі

Українці не хочуть бачити спортсменів із цих країн на міжнародних змаганнях, інформує ZN.ua.

Українські паралімпійці виступили проти допуску росіян та білорусів навіть у нейтральному статусі
Паралімпійці рішуче виступили проти окупантів
© НОК України

Національні паралімпійські збірні України з літніх та зимових видів спорту виступили проти допуску російських та білоруських паралімпійців до міжнародних змагань навіть у нейтральному статусі.

"Паралімпійці України сьогодні заявляють, що на тлі масових вбивств агресорами та терористами питання повернення Росії та Білорусі до паралімпійського спорту не може навіть обговорюватися. Як і можливість їх виступів під нейтральним прапором.

Українська паралімпійська спільнота вимагає від усіх спортивних федерацій міжнародного паралімпійського спорту не дозволяти представникам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Міжнародний спорт має зупиняти війну, вбивства та геноцид людей. Спорт – це світ", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

У вересні з'явилася інформація про те, що погляди деяких світових спортивних функціонерів почали схилятися до поступового повернення російських та білоруських спортсменів на умовах нейтралітету.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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