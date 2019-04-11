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14-летний игрок "Боруссии" подписал 10-миллионный спонсорский контракт с Nike Nike ищет тинейджерские таланты. Юссуф Мукоко Фото: Bild Всемирно известный бренд спортивной экипировки Nike подписал долгосрочный спонсорский контракт с форвардом дортмундской "Боруссии" Юссуфом Мукоко, сообщает Bild. Согласно рекламному соглашению 14-летний Юссуф получит 10 млн евро. Отметим, что Мукоко в нынешнем сезоне забил 76 голов в 49 матчах за "Боруссию" U-17. К вундеркинду уже проявляют интерес европейские гранды – "Пари Сен-Жермен" и "Барселона".

LB.ua

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