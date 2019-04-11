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2019-04-11
14-летний игрок "Боруссии" подписал 10-миллионный спонсорский контракт с Nike
Nike ищет тинейджерские таланты.
Юссуф Мукоко
Фото: Bild
Всемирно известный бренд спортивной экипировки Nike подписал долгосрочный спонсорский контракт с форвардом дортмундской "Боруссии" Юссуфом Мукоко, сообщает Bild.
Согласно рекламному соглашению 14-летний Юссуф получит 10 млн евро.
Отметим, что Мукоко в нынешнем сезоне забил 76 голов в 49 матчах за "Боруссию" U-17.
К вундеркинду уже проявляют интерес европейские гранды – "Пари Сен-Жермен" и "Барселона".
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