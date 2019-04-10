За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты

Что же ожидает игроков "Ингульца" в случае выхода в финал?

За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Александр Поворознюк
Фото: ingulec.com

Команда Первой лиги "Ингулец" в Кубке Украине обыграла "Карпаты" (1:1, по пенальти 5:4) и вышла в полуфинал турнира, чем очень порадовала президента клуба Александра Поворознюка.

В свою очередь и президент ответил взаимностью.

"Премиальные? Если в полуфинале они дадут мне такие эмоции, как с "Карпатами", то...можете сами спросить, какие я вчера им дал премиальные - 10-тимесячная зарплата. Я расстаюсь с деньгами, когда есть эмоции", - цитирует Поворознюка sport.ua.

Напомним, за право сыграть в финале "Ингулец" поспорит с "Зарей".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . ФутболЕще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  
Ультрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасыУльтрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасы
Украинка Снигур выиграла теннистный турнир в ЯпонииУкраинка Снигур выиграла теннистный турнир в Японии
Примера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. ФутболСостоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Футбол
"Днепр-1" установил уникальное достижение в Кубке Украины"Днепр-1" установил уникальное достижение в Кубке Украины
Кубок Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти (ВИДЕО)  Кубок Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти (ВИДЕО)  
"ПСЖ" вышел в финал Кубка Франции"ПСЖ" вышел в финал Кубка Франции
Кубок Украины: Триумф "Урагана" (ВИДЕО)  Кубок Украины: Триумф "Урагана" (ВИДЕО)  
Кубок Украины: Судейские назначения на матчи 1/4 финалаКубок Украины: Судейские назначения на матчи 1/4 финала
"Реал" установил ценник на своего игрока, в размере 500 млн евро, - СМИ. Футбол"Реал" установил ценник на своего игрока, в размере 500 млн евро, - СМИ. Футбол
Суперлига: Пока в полуфинале только "Химик" (ВИДЕО)  Суперлига: Пока в полуфинале только "Химик" (ВИДЕО)  
Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэЖенская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ
РоSSиянин Прокунин покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлонуРоSSиянин Прокунин покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону
Последние новости
Подгружаем последние новости