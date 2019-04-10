За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Что же ожидает игроков "Ингульца" в случае выхода в финал?
Команда Первой лиги "Ингулец" в Кубке Украине обыграла "Карпаты" (1:1, по пенальти 5:4) и вышла в полуфинал турнира, чем очень порадовала президента клуба Александра Поворознюка.
В свою очередь и президент ответил взаимностью.
"Премиальные? Если в полуфинале они дадут мне такие эмоции, как с "Карпатами", то...можете сами спросить, какие я вчера им дал премиальные - 10-тимесячная зарплата. Я расстаюсь с деньгами, когда есть эмоции", - цитирует Поворознюка sport.ua.
Напомним, за право сыграть в финале "Ингулец" поспорит с "Зарей".
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