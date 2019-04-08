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Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Футбол В полуфиналах нас ожидают противостояния клубов УПЛ с клубами Первой лиги. Фото: ффу В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/2019. В итоге, слепой жребий определил такие пары полуфиналистов: "Ингулец" (Петрово) – "Заря" (Луганск) "Днепр-1" (Днепр) – "Шахтер" (Донецк) Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча. По регламенту турнира хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Базовый день проведения полуфиналов – 17 апреля. Решающий матч турнира пройдет 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене". Действующим обладателем Кубка является "Шахтер".

LB.ua

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