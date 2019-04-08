Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Футбол

В полуфиналах нас ожидают противостояния клубов УПЛ с клубами Первой лиги.

Фото: ффу
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/2019.

В итоге, слепой жребий определил такие пары полуфиналистов:

"Ингулец" (Петрово) – "Заря" (Луганск)

"Днепр-1" (Днепр) – "Шахтер" (Донецк)

Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча.

По регламенту турнира хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу.

Базовый день проведения полуфиналов – 17 апреля.

Решающий матч турнира пройдет 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене".

Действующим обладателем Кубка является "Шахтер".


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