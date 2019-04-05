"ПСЖ" вышел в финал Кубка Франции

"ПСЖ" обыграл "Нант" в полуфинале Кубка Франции.
 
Голами отметились хавбек Марко Верратти, форвард Кильян Мбаппе и защитник Дани Алвес. 
Фото "ПСЖ" вышел в финал Кубка Франции
Дани Алвес. Фото: psg.fr
 
В финале "ПСЖ" сыграет с "Ренном".
 
Встреча пройдет 27 апреля.
 
Кубок Франции 
 
1/2 финала 
 
"ПСЖ" - "Нант" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Верратти, 29 (1:0). Мбаппе, 85 - с пенальти (2:0). Дани Алвес, 90+2 (3:0). 
 
Нереализованный пенальти: Мбаппе, 66 (вратарь)
 
"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Кюрзава (Дани Алвес, 77), Бернат, Маркиньюс (Паредес, 45+2), Кимпембе, Керер, Верратти, Шупо-Мотинг (Дракслер, 77), Мбаппе, Диаби.
 
"Нант": Тэтэрушану, Фабиу да Силва (Лимбомб, 86), Паллуа, Ие, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре (Мутуссами, 89), Ронжье, Лукас Эванжелиста (Уорис, 60), Жиротто, Кулибали.
 
Предупреждения: Кулибали, 54. Уорис, 64. Фабиу да Силва, 65. Верратти, 69. Диегу Карлос, 84. Бернат, 87. 
 
Удаление: Кулибали, 72. 
 
Судья: Летексье.
 
3 апреля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".


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