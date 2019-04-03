Чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" заявил, что был жертвой расизма во время выступлений в Украине. Футбол

Яя Туре рассказал свою историю о расизме.

Чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" заявил, что был жертвой расизма во время выступлений в Украине
Яя Туре
Фото: wikipedia.org

Экс-игрок "Манчестер Сити", 3-кратный чемпион Английской Премьер-Лиги в составе "горожан" Яя Туре поведал, как будучи 20-летним футболистом подвергался расизму в период выступлений за донецкий "Металлург".

"Сначала я чувствовал себя очень униженным, а уже потом - злым. Мне нужно было привыкнуть к такой жизни. Знаете, что было хуже всего? Обезьяньи уханья. Мне нужно было показывать хорошую игру, пока фанаты кричали "Черное де…мо! Уезжай обратно к себе!", - цитирует Туре Mirror.

"Иногда так себя вели фанаты моего же клуба. Это было очень тяжело", - сокрушается Яя.

"Я помню, как звонил отцу и говорил: "Они изображали обезьян и указывали на меня. Мне очень плохо". А он отвечал мне, что я должен быть сильным и просто показывать хорошую игру. Мой отец не знал, как сильно я страдал от этого", - отметил ивуариец.

Туре выступал за "Металлург" с 2003 по 2005 год.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Ворскла" уволила главного тренера"Ворскла" уволила главного тренера
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"
В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. ФутболВ матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
МОК включил редкий вид "спорта" в программу Олимпийских игр, - СМИМОК включил редкий вид "спорта" в программу Олимпийских игр, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Бразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". ФутболБразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". Футбол
Лига чемпионов: Последнее слово за талантомЛига чемпионов: Последнее слово за талантом
В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. ФутболВ матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
Вратарь праздновал отбитый пенальти, пока мяч влетал в его ворота. ФутболВратарь праздновал отбитый пенальти, пока мяч влетал в его ворота. Футбол
Папа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. ФутболПапа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. Футбол
Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэЖенская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ
"Ювентус" первым получил путевку в Лигу чемпионов"Ювентус" первым получил путевку в Лигу чемпионов
Гвоздик защитил титул чемпиона мира по версии WBCГвоздик защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Владимир ШАРАН: "Игроки будут оштрафованы, если заболеют до матча с "Шахтером". ФутболВладимир ШАРАН: "Игроки будут оштрафованы, если заболеют до матча с "Шахтером". Футбол
WBA лишил Усика чемпионского поясаWBA лишил Усика чемпионского пояса
Последние новости
Подгружаем последние новости