Чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" заявил, что был жертвой расизма во время выступлений в Украине. Футбол

Экс-игрок "Манчестер Сити", 3-кратный чемпион Английской Премьер-Лиги в составе "горожан" Яя Туре поведал, как будучи 20-летним футболистом подвергался расизму в период выступлений за донецкий "Металлург".

"Сначала я чувствовал себя очень униженным, а уже потом - злым. Мне нужно было привыкнуть к такой жизни. Знаете, что было хуже всего? Обезьяньи уханья. Мне нужно было показывать хорошую игру, пока фанаты кричали "Черное де…мо! Уезжай обратно к себе!", - цитирует Туре Mirror.

"Иногда так себя вели фанаты моего же клуба. Это было очень тяжело", - сокрушается Яя.

"Я помню, как звонил отцу и говорил: "Они изображали обезьян и указывали на меня. Мне очень плохо". А он отвечал мне, что я должен быть сильным и просто показывать хорошую игру. Мой отец не знал, как сильно я страдал от этого", - отметил ивуариец.

Туре выступал за "Металлург" с 2003 по 2005 год.