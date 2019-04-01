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Бразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". Футбол По данным СМИ, сумма трансфера составила 4,8 миллиона евро. Фото: ФК Динамо Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Данило дас Невес Пиньейро, более известный как Че Че, перешел в футбольный клуб "Сан-Паулу". Официальный сайт бразильского клуба сообщает, что 26-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт. По данным ряда СМИ , сумма трансфера составила 4,8 миллиона евро. Официальный сайт украинского клуба информирует, что Че Че уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра. В "Динамо" Че Че перешел в июне летом 2018 года из "Палмейраса", с тех пор провел за первую команду только 16 матчей и не смог стать игроком основного состава.

LB.ua

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