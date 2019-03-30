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2019-03-30
Владимир ШАРАН: "Игроки будут оштрафованы, если заболеют до матча с "Шахтером". Футбол
Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о подготовке к матчу 23-го тура премьер-лиги с «Шахтером».
«Я сказал игрокам, что они будут оштрафованы, если, не дай бог, заболеют до матча с «Шахтером».
Владимир Шаран. Фото: fco.com.ua
А то они думают, что уже весна пришла, но ветер-то холодный, а у нас тренировки больше статического характера, имею в виду упражнения.
Не могу сказать, что мы сможем сыграть против «Шахтера» первым номером.
Мы не с многими командами можем так сыграть.
Я уже хотел бы уже увидеть на футбольном поле Кулача, но с «Шахтером» он не имеет права играть, а так парень действительно хочет, но что поделаешь, если он получил травму на тренировке».
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