Владимир ШАРАН: "Игроки будут оштрафованы, если заболеют до матча с "Шахтером". Футбол

Наставник «Александрии» Владимир Шаран рассказал о подготовке к матчу 23-го тура премьер-лиги с «Шахтером».

«Я сказал игрокам, что они будут оштрафованы, если, не дай бог, заболеют до матча с «Шахтером».

Владимир Шаран. Фото: fco.com.ua

А то они думают, что уже весна пришла, но ветер-то холодный, а у нас тренировки больше статического характера, имею в виду упражнения.

Не могу сказать, что мы сможем сыграть против «Шахтера» первым номером.

Мы не с многими командами можем так сыграть.

Я уже хотел бы уже увидеть на футбольном поле Кулача, но с «Шахтером» он не имеет права играть, а так парень действительно хочет, но что поделаешь, если он получил травму на тренировке».