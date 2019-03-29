WBA лишил Усика чемпионского пояса
Александр Усик покидает крезервейт.
WBA лишила Александра Усика чемпионского пояса в тяжелом весе, сообщается на официальном сайте боксерской организации.
Кроме того, WBA отменила промоутерские торги по бою между Усиком и россиянином Денисом Лебедевым.
WBA получила от украинца официальное письмо, в котором Александр заявил о желании перейти супертяжелую весовую категорию, отмечается в коммюнике.
"В свете новых обстоятельств, связанных с карьерой Усика, комиссия закрыла ранее анонсированные промоутерские торги по возможному поединку Александра против россиянина Дениса Лебедева", – говорится в сообщении.
WBA принуждала Усика провести бой с россиянином.
Однако украинец отказался от титула WBA, и заявил, что покидает крузервейт.
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29.03.2019 11:19