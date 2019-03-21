Уши ДИЗЛЬ: "В сборной Германии никто никогда не использовал допинг"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Уши Дизль заявила, что в сборной Германии никто не употреблял допинг.
 
- Я убеждена, что биатлон является чистым видом спорта, в котором на допинге попалось не так много человек, - приводит слова Дизль Deutschlandfunk. - Я считаю, что использование допинга является мошенничеством.
Фото Уши ДИЗЛЬ: "В сборной Германии никто никогда не использовал допинг"
Фото: biathlonworld.com
 
Это не имеет отношения к спорту. Зачастую люди употребляют запрещенные вещества в погоне за деньгами.
 
В нашей сборной никто никогда не использовал допинг. Моя совесть чиста.
 
Напомним, на чемпионате мира-2019 по лыжным видам спорта в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина.
 
Они обвиняются в использовании кровяного допинга, информирует СЭ.


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