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Уши ДИЗЛЬ: "В сборной Германии никто никогда не использовал допинг" Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Уши Дизль заявила, что в сборной Германии никто не употреблял допинг. - Я убеждена, что биатлон является чистым видом спорта , в котором на допинге попалось не так много человек, - приводит слова Дизль Deutschlandfunk. - Я считаю, что использование допинга является мошенничеством. Фото: biathlonworld.com Это не имеет отношения к спорту . Зачастую люди употребляют запрещенные вещества в погоне за деньгами. В нашей сборной никто никогда не использовал допинг. Моя совесть чиста. Напомним, на чемпионате мира-2019 по лыжным видам спорта в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. СЭ . Они обвиняются в использовании кровяного допинга, информирует

Спорт-Экспресс

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