ЧЕ-2019 (U-19): Победа убежала в раздевалку. Футбол

Группа 7

1-й тур

УКРАИНА - СЕРБИЯ - 2:2 (2:1)

Голы: Цитаишвили, 23 (1:0). Сикан, 36 (2:0). Влахович, 45 (2:1). Влахович, 77 - с пенальти (2:2).

Фото: ffu.ua

Украина: Трубин, Агапов, Муравский, Снурницын, Слива, Билошевский, Бондаренко (Надольский, 59), Крыськив (Желизко, 90+3), Цитаишвили, Сикан (Супряга, 72), Кащук (М.Мудрик, 59).

Cербия: Гордич, Шехович, Еличич, Павлович, Каменович, Гаврич (Белич, 46), Звеканов, Нешкович (Яковлевич, 88), Ступаревич (Тедич, 76), Влахович, Босич.

Наказания: Билошевский, 10. Звеканов, 12. Муравский, 26. Белич, 59. Тедич, 84. Слива, 89. Влахович, 90 (предупреждения). Белич, 74 (удаление; второе предупреждение).

Судья: Харви (Ирландия).

20 марта. Калдьеро. Городской стадион.

В стартовом матче элит-раунда юниорского чемпионата Европы (U-19), проходившем в прекрасную погоду в итальянском городе Калдьеро, команда Сергея Нагорняка, ведя в счете два мяча, все же потеряла два очка.

Состав у сборной Украины был, если не предсказуемый, то объяснимый. Защита - такая, как и ожидалось. В средней линии Богдан Билошевский больше ориентирован на разрушение, горняки Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко - на созидание.

В атакующем трио не нашлось места Владиславу Супряге и Михаилу Мудрыку, но на то оно и трио. Всех пятерых выставить, конечно, можно, но нет смысла. Как и планировалось, оба футболиста , имеющие опыт выступлений в премьер-лиге, появились на поле во втором тайме.

И встреча поначалу развивалась так, как и планировалось, наглядно демонстрируя сотрудничество родов войск, то есть, представителей разных клубов в атаке.

Счет открыл капитан команды динамовец Георгий Цитаишвили с подачи недавнего львовянина, а теперь принадлежащего «Шахтеру» игрока «Мариуполя» Даниила Сикана.

Затем сам Сикан удвоил счет, и казалось, что на перерыв мы уйдем с комфортным перевесом в два мяча. Увы, секундная расслабленность стоила гола в раздевалку. Капитан сербов Душан Влахович, представляющий в сербской команде «Фиорентину» (понятно, что молодежный состав флорентийцев), сократил разрыв в счете до минимума.

Когда в середине второго тайма соперник остался в меньшинстве, казалось, что наши своего не упустят. Но тут пенальти за фол горняка Назария Муравского на Нешковиче - и все тот же центрфорвард Влахович сравнял счет.

Увы, дожать противника не удалось, хоть мы и превзошли сербов по количеству ударов в створ: 12 (5) - 12 (3). Дальше - встреча с Италией, в составе которой квартет игроков «Ювентуса», недавно разбитого динамовцами в Юношеской лиге УЕФА .

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Италия - Бельгия - 2:2 (Эспозито, 4, Распадори, 26 - Опенда, 25 - с пенальти, Опенда, 52, с пенальти). Нереализованный пенальти: Фаджоли (Италия), 23 (вратарь)

2-й тур, 23 марта: Италия - УКРАИНА, Сербия - Бельгия.

3-й тур, 26 марта: Бельгия - УКРАИНА, Сербия - Италия.