ЧЕ-2019 (U-19): Победа убежала в раздевалку. Футбол

В стартовом матче элит-раунда юниорского чемпионата Европы (U-19), проходившем в прекрасную погоду в итальянском городе Калдьеро, команда Сергея Нагорняка, ведя в счете два мяча, все же потеряла два очка.
Состав у сборной Украины был, если не предсказуемый, то объяснимый. Защита - такая, как и ожидалось. В средней линии Богдан Билошевский больше ориентирован на разрушение, горняки Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко - на созидание.
В атакующем трио не нашлось места Владиславу Супряге и Михаилу Мудрыку, но на то оно и трио. Всех пятерых выставить, конечно, можно, но нет смысла. Как и планировалось, оба футболиста, имеющие опыт выступлений в премьер-лиге, появились на поле во втором тайме.
И встреча поначалу развивалась так, как и планировалось, наглядно демонстрируя сотрудничество родов войск, то есть, представителей разных клубов в атаке.
Счет открыл капитан команды динамовец Георгий Цитаишвили с подачи недавнего львовянина, а теперь принадлежащего «Шахтеру» игрока «Мариуполя» Даниила Сикана.
Затем сам Сикан удвоил счет, и казалось, что на перерыв мы уйдем с комфортным перевесом в два мяча. Увы, секундная расслабленность стоила гола в раздевалку. Капитан сербов Душан Влахович, представляющий в сербской команде «Фиорентину» (понятно, что молодежный состав флорентийцев), сократил разрыв в счете до минимума.
Когда в середине второго тайма соперник остался в меньшинстве, казалось, что наши своего не упустят. Но тут пенальти за фол горняка Назария Муравского на Нешковиче - и все тот же центрфорвард Влахович сравнял счет.
Увы, дожать противника не удалось, хоть мы и превзошли сербов по количеству ударов в створ: 12 (5) - 12 (3). Дальше - встреча с Италией, в составе которой квартет игроков «Ювентуса», недавно разбитого динамовцами в Юношеской лиге УЕФА.
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