Поражение Гарсии приблизило Ломаченко к званию абсолютного чемпиона мира
Майки Гарсия проиграл Эрролу Спенсу.
В ночь на 17 марта в американском Арлингтоне прошел бой за чемпионский пояс IBF в полусреднем весе между обладателем титула американцем Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО) и его соотечественником Майки Гарсией (39-1, 30 КО).
Гарсия, специально для этого боя поднявшийся на две весовые категории (Майки - чемпион мира в легком весе по версии WBC), изначально считался андердогом в поединке. Спенс увереннее чувствовал себя на ринге, и хоть не завершил бой досрочно, в своей победе не дал усомниться.
Если в первой половине боя Гарсия еще пытался навязать сопернику контрдействия, то, начиная с 6-го раунда преимущество Спенса не вызывало сомнения.
В итоге, судьи единогласно отдали предпочтение Эрролу - один из них выставил счет 120:107, еще двое поставили 120:108.
В перспективе Майки обязан вернуться в легкий вес.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко к лету планирует провести объединительный бой с Ричардом Комми за титул IBF и тогда в конце года "вырисовывается" поединок Гарсия – Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира. При условии победы Ломаченко над Комми.
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