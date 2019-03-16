"Черноморец" - "Александрия" - 0:3. 22 тур. Футбол

Черноморец - Александрия - 0:3 (0:3)

Голы: Ситало, 5 (0:1). Бабогло, 32 (0:2). Ситало, 39 (0:3).

Фото: shakhtar.com

Нереализованный пенальти: Аржанов, 12 (мимо ворот).

«Черноморец»: Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Бабенко, Чорний, Гошкодеря, Танчик, Морозенко (Мусолитин, 66), Норенков (Коваль, 46), Аржанов (Павлов, 79).

«Александрия»: Панькив, Бабогло, Протасов, Цуриков, Полярус (Пономарь, 70), Лучкевич (Микицей, 46), Ситало, Шендрик, Гречишкин, Банада (Дедечко, 78), Задерака.

Предупреждения: Аржанов (44), Мусолитин (76), Бабенко (80) - Бабогло (9), Лучкевич (11), Гречишкин (85).

Удаление: Коваль, 53.

Судьи: Балакин (Киевская область), Куцев (Киев), Высоцкий (Запорожье).

16 марта. Одесса. Стадион «Черноморец». 4 285 зрителей.

Что и говорить, непростым выдался для «Черноморца» финиш первого этапа чемпионата страны. Каждый из соперников был крайне заинтересован в пополнении очкового запаса: «Львов» и «Мариуполь» борются за право играть в первой шестерке, о «Шахтере» и говорить нечего.

Не меньшие аппетиты и у «Александрии», стремящейся во что бы то ни стало удержаться на 3-м месте, гарантирующем попадание в групповой турнир Лиги Европы.

В предыдущем туре обе команды сыграли вничью. Но если про одесситов можно говорить, что они добыли 1 очко, то александрийцы скорее потеряли 2. Поэтому вполне естественно, что Ангел Червенков ограничился одной заменой - вместо превысившего лимит предупреждений Голикова на поле появился Норенков, а его визави Владимир Шаран пошел на значительную пертурбацию в составе: вне игры оказались Пашаев, Запорожан, Дедечко и хорошо знакомый одесским любителям футбола Ковалец (последний - из-за дисквалификации). Их заменили Протасов, Цуриков, Гречишкин и Задерака.

Гости со стартовым свистком арбитра пошли в атаку и на 5-й минуте добились успеха: в сутолоке у ворот точный удар нанес Ситало. «Моряки» должны были сравнивать счет уже в ответной атаке. К передаче Танчика с правого фланга поспел Гошкодеря, но его удар практически в пустые ворота рукою прервал в штрафной площадке Лучкевич - бесспорный пенальти. Увы, Аржанов с «точки» промахнулся. Пропустив мяч, хозяева тут же попытались исправить положение, но до завершающего удара у них никак не доходило.

Гораздо опаснее выглядели контратаки гостей: прорыв Задераки удалось прервать лишь во вратарской, а удар Банады пришелся в перекладину. На отменную комбинацию с участием Норенкова, Аржанова и Морозенко (плотный удар последнего намертво взял Панькив) соперник ответил голом. Подачу Гречишкина с угловой отметки использовал защитник «Александрии» Бабогло. Очередная ошибка в обороне привела к третьему голу - после розыгрыша штрафного дублем отметился Ситало.

В перерыве защитника Норенкова заменил форвард Коваль, и уже через восемь минут был удален из-за грубого приема (показалось, что судья Балакин в этом эпизоде погорячился). Трудно в таких условиях думать об атаке, тем не менее, «Черноморец» старался сохранить лицо. Так, запомнился мощный удар Мусолитина метров с 25-и.

Впрочем, гости тоже не оставались в долгу, время от времени создавая напряжение во владениях Литовченко. В результате отличную возможность увеличить счет имел Пономарь, выскочивший один на один с Литовченко. Дуэль завершилась в пользу голкипера.