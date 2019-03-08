Кубок Украины: Увертюра сезона в Чернигове

Традиционным первым стартом сезона для наших мастеров «железной игры» стал розыгрыш Кубка Украины.

По результатам этих баталий на помосте в Чернигове главные наставники мужской сборной страны Андрей Гентош и женской Юрий Кучинов отобрали кандидатов на участие в чемпионате Европы, который пройдет 6-13 апреля в Батуми (Грузия).

Юлия Шимечко. Фото: noc-ukr.org

Впечатлениями о кубковом турнире корреспондент «СЭ» попросил поделиться государственного тренера Кима Ткаченко.

- Сначала, Ким Владимирович, расскажите, почему на черниговском помосте не выступали такие известные штангисты, как участники Олимпийских игр Дмитрий Чумак, Владимир Гоза, Юлия Паратова и Ирина Деха?

- Лидер нашей мужской команды обладатель мировых серебра и бронзы, европейского серебра Дмитрий Чумак пребывает в хорошей спортивной форме. Но ему пока не приходится ее форсировать, поскольку для него главная задача успешно выступить на лицензионном чемпионате мира 18-27 сентября в Патайя (Таиланд).

Чемпион Европы и серебряный призер мира среди юниоров Владимир Гоза залечивает травму и, надеемся, что он тоже проявит себя на планетарном форуме. Двукратная золотая и серебряная медалистка нашего континента Юлия Паратова недавно родила дочурку и этот сезон, скорее всего, пропустит. А чемпионка Европы и юниорского мира Ирина Деха проходит восстановительный процесс после травмы.

- Кроме упомянутых Чумака и Гозы, а также дисквалифицированного Александра Пелешенко, остальные наши мужчины уже давненько особых результатов на международной арене не показывали. Ну, привозили медали с юниорских и юношеских первенств Старого Света. Вот и нынче, судя по протоколам кубковых баталий, никто из ребят в новых весовых категориях не выполнил норматив мастера международного класса и не замахнулся на лимитированные рекорды страны...

- Да, к сожалению, такая тенденция не может не тревожить. Впрочем, радует то, что у нас есть немало молодых талантливых атлетов, от которых ожидаем высоких результатов. Это, в первую очередь, относится к таким победителям черниговского турнира, как двукратный чемпион Европы среди юниоров 21-летний Дмитрий Вороновский (категория до 55 кг), обладатель одного подобного континентального золота и годом младший Павел Залипский (до 61 кг), 18-летний Виталий Смочек (до 67 кг), призер молодежной Европы 20-летний Кирилл Пирогов (до 96 кг). Выделю также из представителей новой волны серебряных медалистов 23-летнего Павла Закашевского (до 96 кг) и совсем еще юного 17-летнего Максима Домбровского (до 81 кг). Все они порадовали вполне хорошими результатами для начала сезона. А Залипский установил молодежные рекорды Украины в толчке и сумме, Смочек - во всех трех номинациях.

Приятно отметить и избавившегося от серьезной травмы опытного победителя в категории до 109 кг Романа Зайцева, и наступающего ему на пятки Алексея Бибика. Надеемся на прогресс бывалого мастера обладателя Кубка Украины в весе до 102 кг Константина Ревы. Наконец, нельзя не выделить бронзового медалиста в категории до 73 кг 20-летнего шахтера Виталия Митрофанова, который успешно сочетает работу в угольном забое и поднятие штанги.

- В отличие от мужчин, представительницы прекрасной и отнюдь не слабой половины сборной страны не перестают радовать своими результатами. успехами на крупнейших планетарных и континентальных форумах. А в Чернигове под напором девчат не устояли восемь рекордов страны среди взрослых и шесть молодежных. Плюс восемь штангисток подтвердили свое звание мастеров международного класса. Тут, очевидно, мы видим иную тенденцию, куда более приятную?

- Безусловно. Застрельщицей стала 22-летняя Ангелина Ломачинская (до 49 кг), которая с результатом международного класса установила молодежные рекорды в обоих упражнениях и сумме. Приятной неожиданностью было занятое вслед за ней второе место совсем еще юной 15-летней Светланы Самуляк.

Эстафетную палочку подхватил в категории до 55 кг дуэт неоднократных призеров юниорских мировых и европейских чемпионатов - 18-летняя Мария Гангур и на год ее младшая Камила Конотоп. Обе они в очередной раз показали результаты международного класса, а победитель турнира Гангур зафиксировала взрослые рекорды Украины в толчке и двоеборье.

Далее подтвердила звание мсмк участница Олимпиады в Рио 23-летняя Вероника Ивасюк (до 59 кг). Потом это же совершил тандем в категории до 64 кг, который составили чемпионка мира и Европы Юлия Шимечко (больше известна по девичьей фамилии Калина) и призер молодежной Европы 19-летняя Мария Тимощук. Причем первая из них стала рекордсменкой Украины в толчке и двоеборье, а вторая - в рывке.

Всю таблицу молодежных достижений страны с международной суммой переписала в весе до 87 кг серебряная медалистка Европы-2017 среди взрослых 20-летняя Валентина Кисиль. И, наконец, заключительным тройным рекордным салютом завершила выступления девчат на черниговском помосте двукратная вице-чемпионка континента 23-летняя Анастасия Лысенко (свыше 87 кг). Вправе ожидать скорейшего прогресса и от поднявшейся на вторую ступень пьедестала ее 17-летней тезки Власенко

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ЧЕРНИГОВ. Кубок Украины. Мужчины. До 55 кг. 1. Вороновский (Запорожская обл.) - 235 (105+130). 2. Тютюник (Донецкая) - 208 (93+115). 3. Тищенко (Киевская) - 202 (88+114).

До 61 кг. 1. Залипский (Харьковская) - 261 (118+143), сумма (261) и толчок (143) - рек. Украины (U-23). 2. Сухоцкий (Днепропетровская) - 254 (114+140). 3. Миронюк (Волынская) - 213 (95+118).

До 67 кг. 1. В.Смочек (Ровенская) - 288 (129+159), все результаты - рек. Украины (U-23). 2. Гришин (Запорожская) - 273 (121+152). 3. Заболотный (Хмельницкая) - 266 (120+146).

До 73 кг. 1. Сергеев - 297 (141+156), рывок (141) - рек. Украины (U-23). 2. Шкурский (оба - Луганская) - 293 (132+161). 3. Митрофанов (Донецкая) - 289 (129+160).

До 81 кг. 1. С.Смочек (Ровенская) - 305 (140+165). 2. Домбровский (Херсонская) - 303 (135+168). 3. Кияшко (Ивано-Франковская) - 302 (140+162).

До 89 кг. 1. Кожакин (Луганская) - 337 (150+187). 2. Хандусь (Херсонская) - 307 (140+167). 3. Николаенко (Харьковская) - 295 (135+160).

До 96 кг. 1. Пирогов (Запорожская) - 359 (167+192). 2. Закашевский (Харьковская) - 358 (161+197). 3. Божук (Хмельницкая) - 351 (165+186).

До 102 кг. 1. Рева (Запорожская) - 370 (165+205). 2. Рогач (Закарпатская) - 348 (160+188). 3. Кубышковский (Киев) - 340 (158+182).

До 109 кг. 1. Зайцев (Донецкая) - 378 (170+208). 2. Бибик (Черниговская) - 377 (175+202). 3. Томяк (Ивано-Франковская) - 330 (147+183).

Свыше 109 кг. 1. Слободянюк (Харьковская) - 374 (161+213). 2. Ганзенко (Запорожская) - 373 (170+203). 3. Остапюк (Волынская) - 353 (163+190).

Командный зачет. 1.Донецкая обл. - 598,5 очка. 2. Запорожская - 545. 3. Луганская - 542,5.

Женщины. До 45 кг. 1. Леванзова (Луганская) - 107 (45+62). 2. Гонимар (Хмельницкая) - 99 (42+57). 3. Федак (Кировоградская) - 98 (43+55).

До 49 кг. 1. Ломачинская (Хмельницкая) - 166 (73+93), все результаты - рек. Украины (U-23). 2. Самуляк (Харьковская/Закарпатская) - 143 (66+77). 3. Тихонова (Донецкая) - 129 (60+69).

До 55 кг. 1. Гангур (Харьковская/Закарпатская) - 189 (86+103), сумма (189) и толчок (103) - рек. Украины. 2. Конотоп (Харьковская) - 179 (82+97). 3. Александрова (Донецкая) - 164 (75+89).

До 59 кг. 1. Ивасюк (Ивано-Франковская) - 190 (85+105). 2. Пикаш (Кировоградская) - 160 (70+90). 3. Стенина (Черниговская) - 157 (70+87).

До 64 кг. 1. Шимечко (Донецкая) - 204 (88+116), сумма (204) и толчок (116) - рек. Украины. 2. Тимощук (Ровенская) - 197 (91+106), рывок (91) - рек. Украины. 3. Абибок (Харьковская) - 167 (78+89).

До 71 кг. 1. Хлян (Тернопольская) - 207 (92+115). 2. Киричук (Ровенская) - 191 (81+110). 3. Шумийчук (Киев) - 186 (86+100).

До 76 кг. 1. Маневская (Запорожская) - 205 (90+115). 2. Кураченко (Винницкая) - 167 (75+92). 3. Степанюк (Волынская) - 163 (75+88).

До 81 кг. 1. 1. Бородина (Донецкая) - 193 (83+110). 2. Панкевич (Ровенская) - 189 (88+101). 3. Андриященко (Луганская) - 162 (75+87).

До 87 кг. 1. Кисиль (Черниговская) - 228 (107+121), все результаты - рек. Украины (U-23). 2. Яковлева (Харьковская) - 139 (62+77).

Свыше 87 кг. 1. Лысенко (Одесская) - 270 (120+150), все результаты - рек. Украины. 2. . 1. Лысенко (Одесская) - 270 (120+150), все результаты - рек. Украины. 2. Власенко (Харьковская) - 210 (95+115). 3. Макарова (Херсонская) - 200 (85+115).

Командный зачет. 1. Харьковская обл. - 717,5 очка. 2. Донецкая - 588. 3. Ровенская - 542,5.