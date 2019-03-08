Кубок Украины: Увертюра сезона в Чернигове

Традиционным первым стартом сезона для наших мастеров «железной игры» стал розыгрыш Кубка Украины.
По результатам этих баталий на помосте в Чернигове главные наставники мужской сборной страны Андрей Гентош и женской Юрий Кучинов отобрали кандидатов на участие в чемпионате Европы, который пройдет 6-13 апреля в Батуми (Грузия).
Юлия Шимечко. Фото: noc-ukr.org
Впечатлениями о кубковом турнире корреспондент «СЭ» попросил поделиться государственного тренера Кима Ткаченко.
- Сначала, Ким Владимирович, расскажите, почему на черниговском помосте не выступали такие известные штангисты, как участники Олимпийских игр Дмитрий Чумак, Владимир Гоза, Юлия Паратова и Ирина Деха?
- Лидер нашей мужской команды обладатель мировых серебра и бронзы, европейского серебра Дмитрий Чумак пребывает в хорошей спортивной форме. Но ему пока не приходится ее форсировать, поскольку для него главная задача успешно выступить на лицензионном чемпионате мира 18-27 сентября в Патайя (Таиланд).
Чемпион Европы и серебряный призер мира среди юниоров Владимир Гоза залечивает травму и, надеемся, что он тоже проявит себя на планетарном форуме. Двукратная золотая и серебряная медалистка нашего континента Юлия Паратова недавно родила дочурку и этот сезон, скорее всего, пропустит. А чемпионка Европы и юниорского мира Ирина Деха проходит восстановительный процесс после травмы.
- Кроме упомянутых Чумака и Гозы, а также дисквалифицированного Александра Пелешенко, остальные наши мужчины уже давненько особых результатов на международной арене не показывали. Ну, привозили медали с юниорских и юношеских первенств Старого Света. Вот и нынче, судя по протоколам кубковых баталий, никто из ребят в новых весовых категориях не выполнил норматив мастера международного класса и не замахнулся на лимитированные рекорды страны...
- Да, к сожалению, такая тенденция не может не тревожить. Впрочем, радует то, что у нас есть немало молодых талантливых атлетов, от которых ожидаем высоких результатов. Это, в первую очередь, относится к таким победителям черниговского турнира, как двукратный чемпион Европы среди юниоров 21-летний Дмитрий Вороновский (категория до 55 кг), обладатель одного подобного континентального золота и годом младший Павел Залипский (до 61 кг), 18-летний Виталий Смочек (до 67 кг), призер молодежной Европы 20-летний Кирилл Пирогов (до 96 кг). Выделю также из представителей новой волны серебряных медалистов 23-летнего Павла Закашевского (до 96 кг) и совсем еще юного 17-летнего Максима Домбровского (до 81 кг). Все они порадовали вполне хорошими результатами для начала сезона. А Залипский установил молодежные рекорды Украины в толчке и сумме, Смочек - во всех трех номинациях.
Приятно отметить и избавившегося от серьезной травмы опытного победителя в категории до 109 кг Романа Зайцева, и наступающего ему на пятки Алексея Бибика. Надеемся на прогресс бывалого мастера обладателя Кубка Украины в весе до 102 кг Константина Ревы. Наконец, нельзя не выделить бронзового медалиста в категории до 73 кг 20-летнего шахтера Виталия Митрофанова, который успешно сочетает работу в угольном забое и поднятие штанги.
- В отличие от мужчин, представительницы прекрасной и отнюдь не слабой половины сборной страны не перестают радовать своими результатами. успехами на крупнейших планетарных и континентальных форумах. А в Чернигове под напором девчат не устояли восемь рекордов страны среди взрослых и шесть молодежных. Плюс восемь штангисток подтвердили свое звание мастеров международного класса. Тут, очевидно, мы видим иную тенденцию, куда более приятную?
- Безусловно. Застрельщицей стала 22-летняя Ангелина Ломачинская (до 49 кг), которая с результатом международного класса установила молодежные рекорды в обоих упражнениях и сумме. Приятной неожиданностью было занятое вслед за ней второе место совсем еще юной 15-летней Светланы Самуляк.
Эстафетную палочку подхватил в категории до 55 кг дуэт неоднократных призеров юниорских мировых и европейских чемпионатов - 18-летняя Мария Гангур и на год ее младшая Камила Конотоп. Обе они в очередной раз показали результаты международного класса, а победитель турнира Гангур зафиксировала взрослые рекорды Украины в толчке и двоеборье.
Далее подтвердила звание мсмк участница Олимпиады в Рио 23-летняя Вероника Ивасюк (до 59 кг). Потом это же совершил тандем в категории до 64 кг, который составили чемпионка мира и Европы Юлия Шимечко (больше известна по девичьей фамилии Калина) и призер молодежной Европы 19-летняя Мария Тимощук. Причем первая из них стала рекордсменкой Украины в толчке и двоеборье, а вторая - в рывке.
Всю таблицу молодежных достижений страны с международной суммой переписала в весе до 87 кг серебряная медалистка Европы-2017 среди взрослых 20-летняя Валентина Кисиль. И, наконец, заключительным тройным рекордным салютом завершила выступления девчат на черниговском помосте двукратная вице-чемпионка континента 23-летняя Анастасия Лысенко (свыше 87 кг). Вправе ожидать скорейшего прогресса и от поднявшейся на вторую ступень пьедестала ее 17-летней тезки Власенко.
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