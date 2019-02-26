Кубок Украины: Исторический трофей "Динамо-НПУ"

Финал

ДИНАМО-НПУ - КИЕВ-БАСКЕТ - 89:64 (23:17, 25:10, 19:20, 22:17)

«Динамо-НПУ» (Киев): Фастова (3), Морриссет (27 + 4 подбора + 6 передач), Карева (7 + 11 подборов + 4 передачи + 2 перехвата), Кийс (27 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота ), Пянтак (10 + 12 подборов) - старт; Любарская (2 + 4 передачи + 3 перехвата), Тетерук (7), Цюбик (6), Самохвалова.

Воскресенье. Киев. СК "Меридиан". "Динамо-НПУ" - обладатель Кубка Украины. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

«Киев-Баскет»: Спитковская (14 + 4 передачи), Кондусь (24 + 7 подборов), : Спитковская (14 + 4 передачи), Кондусь (24 + 7 подборов), Бойко (0 + 8 подборов + 2 блок-шота), Ольховик (9 + 7 подборов), Любинец (6 + 7 подборов) - старт; Афанасьева (3), Колесниченко (6), Рабчук (2), Волошина, Гутевич.

24 февраля. Киев . СК «Меридиан».

По иронии судьбы, никогда ранее динамовки не выигрывали национальный Кубок. Правда, первоочередной задачей для команды это никогда и не было. Но история неумолима, нынешний приз обрел должный авторитет, поэтому для столичных баскетболисток все-таки пришло время бросить громкий вызов самим себе для исправления этого недостатка. И действительно, ведь негоже клубу с бесконечно богатой коллекцией различных почетных наград до сих пор не иметь титула кубкового триумфатора...

Что ж, сказано - сделано! Кстати, в прошлом году «Динамо-НПУ» и «Киев-Баскет» уже вполне могли сойтись в решающем кубковом противостоянии, однако тогда подопечным Владимира Рыжова немного не повезло. В полуфинале они только в самой концовке уступили баскетболисткам одесского «Интерхима», которые, правда, потом сенсационно одолели в финале и подопечных Владимира Холопова.

Но в нынешнем сезоне одесситки уже не столь конкурентоспособны, поэтому почти без вариантов уступили динамовкам в двухраундовом поединке за путевку в «Финал четырех». Там в полуфиналах «Динамо-НПУ» не без труда вырвало победу у бердянской «Чайки» - 80:70, а «Киев-Баскет» довел свое превосходство над «Львовом» - 97:70. Соответственно, кубковое «дерби» двух столичных грандов наконец-то стало реальностью...

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Не секрет, что фаворитом поединка считался «Киев-Баскет». Во-первых, команда Владимира Холопова стремилась реабилитироваться за провал в прошлогоднем финале, а во-вторых, в текущем сезоне она дважды побеждала «Динамо-НПУ» в рамках чемпионата Украины. Но тогда коллектив Владимира Рыжова только проходил стадию поиска должного взаимопонимания между исполнителями. А теперь, благодаря колоссальным усилиям главного тренера, достиг в этом колоссального же прогресса. И сейчас все упирается далеко не в исключительно индивидуальный талант американских легионерок.

Правда, в начале поединка «баскетовки», по устоявшейся традиции, попытались было сразу же подавить боевой настрой динамовок максимально агрессивными действиями. Однако нарвались в ответ на то же самое. И, продержавшись на стартовом кураже минут пять, начали постепенно сдавать позиции. Наладив надежную защиту, подопечные Владимира Рыжова окончательно успокоились и заиграли, что называется, по собственным правилам.

Образно говоря, динамовский ансамбль во главе с универсальными «солистками» Эшли Морриссет и Андреоной Кийс оказался способным без фальши исполнять различные тактические композиции, тогда как соответствующая «пластинка» фирмы «Киев-Баскета» все очевиднее пробовала перекрыть необходимые мощные басы сомнительным фальцетом. Но «халтура» не проходила, и в середине второй четверти преимущество «Динамо-НПУ» достигло двукратной отметки - 38:19. А на большой перерыв соперницы отправились при счете - 48:27.

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Конечно, подопечные Владимира Холопова не были бы похожими на самих себя, если бы не попытались переломить развитие событий. И действительно попробовали. Задействовали и быстроногость Евгении Спитковской с Викторией Кондусь, и массовый «дальнобойный» обстрел, и атлетическую борьбу, на грани фола, в обоих «красках». Но встретили достойный ответ и желаемого результата в третьей четверти не получили.

Зато в начале четвертой воспользовались небольшой самоуспокоенностью динамовок и сократили отставание до 8 очков. Интрига? Отнюдь! «Бело-синие» вовремя опомнились, и в собственной зоне Оксана Фастова, Людмила Любарская, Эшли Морриссет, Виктория Карева, Наталья Цюбик, Андреона Кийс, Елена Тетерук и Оксана Пянтак смогли быстро восстановить непроходимый «частокол», выигрывая подбор за подбором. А те же Морриссет и Кийс ответили еще и серией контратак «с ветерком».

Соответственно, вышеупомянутые действия их соперниц на грани фола начали зашкаливать до реальных фолов. В итоге Спитковская и Кондусь исчерпали их лимит довольно быстро, а вскоре вслед за подругами с площадки отправилась и Анна Ольховик. И «Киев-Баскет», что называется, был вынужден выбросить белый флаг...

...Через несколько минут капитан «Динамо-НПУ» Людмила Любарская весьма оригинальным способом заставила подруг по команде завалиться на спины, чтобы еще через мгновение вместе с ними впервые поднять над головами заветный красавец-кубок. Одна из целей сезона воплотилась в историческую реальность...

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Кстати, стоит отметить, что отдельные награды динамовок также не обошли: лучшим защитником «Финала четырех» определили Эшли Морриссет, лучшей центровой стала Оксана Пянтак (та самая, которую не так давно Владимир Холопов признал бесперспективной!), а приз MVP вполне справедливо достался Андреоне Кийс. «Киев-Баскет» довольствовался лишь персональной статуэткой Виктории Кондусь как лучшей нападающей.

Что ж, в кубковой дуэли «Динамо-НПУ» взяло верх. Однако в рамках чемпионата суперлиги жаркое соперничество столичных команд продолжается. На данный момент динамовки лидируют, имея в послужном списке 20 побед при 3 поражениях. «Баскетовки» идут вторыми - у них пока 19 побед и 2 поражения. Соответственно, очередное очное противостояние, запланированное на 9 марта, приобретает особый подтекст…