УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
Организация хочет развести украинский и роSSийские клубы.
Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из РоSSии и Украины при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы, сообщает championat.com.
Накануне киевское "Динамо" обыграло греческий "Олимпиакос" 1:0, что позволило динамовцам выйти в 1/8 финала.
В свою очередь в следующий раунд турнира пробились два роSSийских клуба – "Краснодар" и "Зенит", обыгравшие по сумме двух матчей, соответственно, немецкий "Байер" (0:0, 1:1) и турецкий "Фенербахче" (0:1, 3:1).
Помимо вышеназванных клубов, в 1/8 финала вышли: испанские "Севилья", "Валенсия" и "Вильярреал", итальянские "Интер" и "Наполи", английские "Челси" и "Арсенал", а также "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Айнтрахт"(Германия), "Славия" (Чехия), "Ренн" (Франция) и "Бенфика" (Португалия).
При этом роSSийские команды могут сыграть и между собой.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня в швейцарском Ньоне. Начало - в 14:00 по Киеву.
Отметим, на этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом.
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22.02.2019 04:34