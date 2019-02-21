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Украина получила первую медаль на чемпионате Европы по биатлону Юлия Журавок показала второе время в индивидуальной гонке. Украинская биатлонистка Юлия Журавок принесла первую награду в копилку сборной Украины на чемпионате Европы, который 20 февраля стартовал в белорусских Раубичи. В индивидуальной гонке украинка показала второй результат и получила серебряную медаль, сообщает НОК. Профильное издание biatlon.com сообщает, что первой к финишу пришла Ханна Эберг из Швеции. Бронзу завоевала Ирина Кривко из Беларуси. Что касается остальных украинских участниц чемпионата, то Валентина Семеренко в индивидуальной гонке заняла 11-е место, Анастасия Меркушина - 18-е, Ольга Абрамова стала 47-й, а Вита Семеренко - 51-й. Ранее в феврале украинка Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок.

LB.ua

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