Украина получила первую медаль на чемпионате Европы по биатлону

Юлия Журавок показала второе время в индивидуальной гонке.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок принесла первую награду в копилку сборной Украины на чемпионате Европы, который 20 февраля стартовал в белорусских Раубичи.

В индивидуальной гонке украинка показала второй результат и получила серебряную медаль, сообщает НОК.

Профильное издание biatlon.com сообщает, что первой к финишу пришла Ханна Эберг из Швеции. Бронзу завоевала Ирина Кривко из Беларуси.

Что касается остальных украинских участниц чемпионата, то Валентина Семеренко в индивидуальной гонке заняла 11-е место, Анастасия Меркушина - 18-е, Ольга Абрамова стала 47-й, а Вита Семеренко - 51-й.

Ранее в феврале украинка Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
Херманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-СитиХерманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити
Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"
Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)  Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)  
Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в ДохеСвитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе
Блок рекламы


Похожие новости
Лига Европы: "Севилья" вышла в 1/8 финалаЛига Европы: "Севилья" вышла в 1/8 финала
Украина - в Топ-6 сингл-микста в Солт-Лейк-СитиУкраина - в Топ-6 сингл-микста в Солт-Лейк-Сити
Украина сыграет с РоSSией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалуУкраина сыграет с РоSSией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалу
Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
"Шахтер", играя 80 минут в меньшинстве, устоял против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Футбол"Шахтер", играя 80 минут в меньшинстве, устоял против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Футбол
Украинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваляУкраинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля
В чемпионате НХЛ лайнсмен послал в нокдаун капитана "Далласа" Джейми БеннаВ чемпионате НХЛ лайнсмен послал в нокдаун капитана "Далласа" Джейми Бенна
В чемпионате Италии голкипер отметился нелепым автоголомВ чемпионате Италии голкипер отметился нелепым автоголом
В чемпионате Португлии "Бенфика" обыграла соперника со счетом 10:0. ФутболВ чемпионате Португлии "Бенфика" обыграла соперника со счетом 10:0. Футбол
В чемпионате Аргентины игрок был изгнан с поля за жестокий фол в стиле кунг-фуВ чемпионате Аргентины игрок был изгнан с поля за жестокий фол в стиле кунг-фу
Последние новости
Подгружаем последние новости