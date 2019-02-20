Ломаченко получил официально соперника на чемпионский бой 12 апреля

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе, украинец Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет с обязательным претендентом по версии WBA, британцем Энтони Кроллой.

Командам Ломаченко и Кроллы удалось договориться без проведения торгов. Промоутер Кроллы Эдди Хирн, который, напомним, является со-промоутером Александра Усика, согласился на условия боя, предложенные промоутером Ломаченко Бобом Арумом.

Бой состоится 12 апреля в Staples Center в Лос-Анджелесе. Трансляция вечера бокса будет в прямом эфире на ESPN+.

Первоначально Ломаченко 12 апреля должен был провести объединительный бой с ганцем Ричардом Комми, но он получил травму во время победного боя с россиянином Исой Чаниевым, повредив сустав правого среднего пальца.

После обследования оказалось, что срок восстановления Комми затянется до шести недель, а значит, 12 апреля он не сможет встретиться с Ломаченко.

Напомним, Кролла в сезонах 2015/16 обладал титулом чемпиона мира по версии WBA в легком весе.