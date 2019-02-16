В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара

Тони Деанджело эффектно и быстро завершил свой локальный поединок.

Фото: твиттер Джеймса Миртла

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде разгромил "Баффало Сэйбрз" 6:2.

На 48-й минуте произошла драка, в ходе которой защитник "рейнджеров" Тони Деанджело уложил на лед форварда "клинков"Кайла Окпосо с одного удара.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол
Игроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестовИгроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестов
Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
Усик устроил бой с тенью в водеУсик устроил бой с тенью в воде
Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
Блок рекламы


Похожие новости
В чемпионате Португлии "Бенфика" обыграла соперника со счетом 10:0. ФутболВ чемпионате Португлии "Бенфика" обыграла соперника со счетом 10:0. Футбол
"Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную 10-ю победу в 11-ти матчах под руководством Сольскьяера"Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную 10-ю победу в 11-ти матчах под руководством Сольскьяера
На базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погиблиНа базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погибли
Бейсбольный мяч убил фанатку во время матча регулярного чемпионата СШАБейсбольный мяч убил фанатку во время матча регулярного чемпионата США
Отбор ЧЕ-2020: Украина сыграет два матча во Львове. ФутболОтбор ЧЕ-2020: Украина сыграет два матча во Львове. Футбол
В матче чемпионата Колумбии игрок "срубил" соперника в стиле колумбийской мафииВ матче чемпионата Колумбии игрок "срубил" соперника в стиле колумбийской мафии
Кровавый поединок в Лас-Вегасе определил следующего соперника ГвоздикаКровавый поединок в Лас-Вегасе определил следующего соперника Гвоздика
После матча с "Карпатами" легионеры "Динамо" расслабились на вечеринке с алкоголем и кальяном. ФутболПосле матча с "Карпатами" легионеры "Динамо" расслабились на вечеринке с алкоголем и кальяном. Футбол
Во время матча Украинской Премьер-лиги случился очередной скандалВо время матча Украинской Премьер-лиги случился очередной скандал
Фонсека и Шевчук выясняли отношения после принципиального матча "Шахтер" - "Олимпик". ФутболФонсека и Шевчук выясняли отношения после принципиального матча "Шахтер" - "Олимпик". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости