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В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара Тони Деанджело эффектно и быстро завершил свой локальный поединок. Фото: твиттер Джеймса Миртла В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде разгромил "Баффало Сэйбрз" 6:2. На 48-й минуте произошла драка, в ходе которой защитник "рейнджеров" Тони Деанджело уложил на лед форварда "клинков"Кайла Окпосо с одного удара.

LB.ua

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