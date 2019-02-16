Усик в мае проведет бой с роSSиянином Поветкиным, - промоутер

Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдии Хирн планирует организовать поединок роSSийского боксера Александра Поветкина и Усика в мае этого года в США , сообщает ESPN.

Этот поединок будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и станет для Усика дебютным в супертяжелом весе, отмечает издание.