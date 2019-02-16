Усик в мае проведет бой с роSSиянином Поветкиным, - промоутер
Эдди Хирн планирует организовать этот поединок.
Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдии Хирн планирует организовать поединок роSSийского боксера Александра Поветкина и Усика в мае этого года в США, сообщает ESPN.
Этот поединок будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и станет для Усика дебютным в супертяжелом весе, отмечает издание.
Ранее Хирн уже озвучивал, что следующий бой Усика может пройти 18 мая в США, но тогда помимо Поветкина он называл в качестве возможных соперников 39-летнего кубинца Луиса Ортиса и 27-летнего экс-чемпиона мира по версии WBO, новозеландца Джозефа Паркера.
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