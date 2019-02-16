Лобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов.

На третьем месте издание расположило легендарного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского, выше – только Диего Симеоне и Арсен Венгер.

Напомним, в 1999-м году "Динамо" под руководством мэтра остановилось в шаге от финала, проиграв в 1/2 финала по сумме двух матчей мюнхенской "Баварии" (3:2, 0:1).

Добавим, не проиграй динамовцы в полуфинале, не было бы фантастического камбэка "Манчестер Юнайтед" на "Ноу Камп" в Барселоне.

Топ-12 тренеров, не выигрывавших Лигу Чемпионов: