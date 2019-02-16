Лобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов

У мэтра получилась хорошая компания.

Лобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов
Валерий Лобановский
Фото: fourfourtwo.com

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов.

На третьем месте издание расположило легендарного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского, выше – только Диего Симеоне и Арсен Венгер.

Напомним, в 1999-м году "Динамо" под руководством мэтра остановилось в шаге от финала, проиграв в 1/2 финала по сумме двух матчей мюнхенской "Баварии" (3:2, 0:1).

Добавим, не проиграй динамовцы в полуфинале, не было бы фантастического камбэка "Манчестер Юнайтед" на "Ноу Камп" в Барселоне.

Топ-12 тренеров, не выигрывавших Лигу Чемпионов:

  1. Диего Симеоне (Атлетико)
  2. Арсен Венгер (Монако, Арсенал)
  3. Валерий Лобановский (Динамо)
  4. Юрген Клопп (Боруссия Д, Ливерпуль)
  5. Бобби Робсон (Ньюкасл, Порту)
  6. Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус)
  7. Мирча Луческу (Галатасарай, Шахтер, Интер, Бешикташ, Рапид Бухарест)
  8. Кенни Далглиш (Ньюкасл)
  9. Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)
  10. Дидье Дешам (Монако, Марсель)
  11. Унаи Эмери (Спартак, Валенсия, Севилья, ПСЖ, Арсенал)
  12. Антонио Конте (Ювентус, Челси)


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